В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздники

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Ограничить проведение дорожных работ в дни государственных праздников предложил депутат Госдумы Василий Власов, сообщает РИА Новости.

По мнению депутата, это сократило бы число заторов на дорогах. Власов попросил дать оценку своей инициативе и проанализировать возможность ее реализации.

Политик подчеркнул, что в определенные временные периоды количество транспорта на дорогах существенно превышает среднее значение. Эта ситуация повторяется регулярно из года в год.

Одним из таких периодов Власов назвал майские праздники. Он назвал парадоксальным тот факт, что дорожные работы никак не прекращаются в этот период и людям приходится терять много времени в дороге из-за ремонта одной или даже нескольких полос движения.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправки, упростившие процедуру государственных и муниципальных закупок и направленные на повышение их качества, являются наиболее важным законом, принятым в апреле.