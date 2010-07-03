Более 2,5 миллиона пассажиров воспользовались электробусами с сентября

С сентября 2018 года пассажиры московских электробусов совершили более 2,5 миллиона поездок, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Наши московские электробусы – одни из лучших в мире. Они работают не хуже автобусов, а коэффициент выпуска на маршруты на 21% выше, чем у троллейбусов", – цитирует Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.
Он уточнил, что ежедневно ими пользуются около 30 тысяч человек. На шести городских маршрутах на северо-востоке и востоке города ходят свыше 60 электробусов, для которых установлены 62 зарядные станции. По словам заммэра, с начала запуска их километраж превысил 800 тысяч километров.
Ликсутов рассказал, что всего с производителями заключены контракты на поставку в общей сложности 300 электробусов и 98 зарядных станций.
Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Электробусы удобны в том числе для маломобильных пассажиров. Это благодаря низкому уровню пола, наличию пандуса и накопительной площадки. Кроме того, салон оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi.
В марте электробусы начали курсировать по маршруту номер 36, который проходит от ВДНХ до Бескудниковского переулка. Этот маршрут стал шестым по счету, где начали работать электробусы.
Маршрут номер 36 проходит от ВДНХ по улице Академика Королева, улице Ботаническая и Станционная, Дмитровскому шоссе до Бескудниковского переулка.
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