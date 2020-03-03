Авиакомпания Korean Air приостановила рейсы в Москву и Владивосток

Фото: ТАСС/Boris Roessler/dpa/picture-alliance
Южнокорейская авиакомпания Korean Air приостановила выполнение рейсов из Сеула в Москву и Владивосток из-за коронавируса. Об этом говорится на сайте компании.
Компания также отменила полеты в Ташкент, многие аэропорты Европы, США и страны Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии. По информации компании, рейсы не будут выполняться до 25 апреля.
В компании отметили, что пассажиры, которые сейчас находятся за границей, могут вернуть деньги за авиабилеты с транзитом через Южную Корею, а также переоформить перелет другим маршрутом.
С 20 февраля 2020 года российские власти ввели временный запрет на въезд граждан Китая в связи с обострением обстановки с уханьской пневмонией.
С 1 марта было закрыто авиасообщение с Южной Кореей. Полеты между странами выполнялись только авиакомпаниями "Аэрофлот" и Korean Air. Помимо этого, были временно запрещены чартеры между Россией и Ираном.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.
По последним данным, число зараженных уханьской пневмонией в Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2943, излечилось более 47,2 тысячи человек. Всего в мире зарегистрировано более 90,3 тысячи подтвержденных случаев заболевания.
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