Движение на МЦД-2 восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение поездов на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) и Рижском направлении, прерванное из-за постороннего предмета, восстановлено. Об этом рассказали в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в Twitter.

"Вместе с ОАО "РЖД" удалось оперативно возобновить движение поездов на участке Курский вокзал – Каланчевская по направлению в сторону Нахабино", – рассказали в компании.

Сейчас специалисты принимают все необходимые меры для возобновления штатного режима движения поездов.

Ранее сообщалось, что из-за постороннего предмета, свисающего над путями путепровода, поезда следовали с увеличенными интервалами в направлении области. На место были отправлены железнодорожники.