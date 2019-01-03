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15:00

Что чаще всего искали пассажиры метро в "Яндексе"

транспорт метро технологии

15:00

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Фото: depositphotos/GaudiLab

Пассажиры московского метрополитена в 2018 году чаще всего узнавали в интернет-поисковике "Яндекс" о графике работы подземки и о том, на каких станциях есть туалеты. Об этом со ссылкой на пресс-службу метрополитена сообщает Агентство "Москва".

Также пассажиров интересовало, сколько стоит проезд, как подключить Wi-Fi, какая станция московского метро никогда не бывала конечной и сколько всего станций. Кроме того, интерес вызывали вопросы скорости поездов и расширения метро.

Чаще всего пассажиры метро искали в "Яндексе", как добраться до парка "Зарядье", "Красной площади", "Крокус Сити Холла", "Казанского вокзала" и СК "Олимпийский".

Что касается всех пользователей "Яндекса" в России, то для них главными событиями ушедшего года стали чемпионат мира по футболу, зимняя Олимпиада в Пхенчхане и пожар в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня".

транспорт метро технологии

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