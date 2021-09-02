Автоэксперт оценил качество российских автомобилей

Фото: ТАСС/Алена Селезнева

Российский автопром сильно отстал от большинства мировых производителей, тем не менее отечественные автомобили стали гораздо качественнее в последние годы, заявил автоэксперт Андрей Ломанов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Если сравнивать российский автопром с мировыми брендами, то, конечно, мы очень сильно отстали. Давно, еще в советские годы, и в 90-е, и в районе перестройки мы не смогли, конечно, ничего особо вытянуть. Поэтому, безусловно, наши автомобили сильно уступают прогрессивным автомобилям мировых брендов. Причем большинству", – сказал эксперт.

При этом, по словам Ломанова, в последние годы российский автопром показал как качественное, так и технологическое улучшение. Главным образом это стало возможно благодаря системе компонентной сборки, которую сегодня используют во всем мире.

"Производители определенных узлов, деталей для автомобилей – одни, делается заказ, они делают этот компонент. Поэтому такая вот сборная фактически машина позволила многим производителям упростить свой продукт и сделать его достаточно современным", – пояснил Ломанов.

Эксперт отметил, что в настоящее время по такому же пути идет и Китай, чьи производители также значительно улучшили качество.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ведомство пока не планирует возобновлять программу льготного кредитования на отечественные автомобили.

По его словам, окончательное решение по дальнейшей судьбе данного проекта будет принято ближе к концу года. Мантуров уточнил, что проект бюджет на 2022–2024 годы предусматривает траты в размере 10 миллиардов рублей на программы льготного автокредитования и лизинга.