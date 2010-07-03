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03:40

Движение на участке трассы М7 "Волга" в Подмосковье перекроют в ночь на 4 апреля

транспорт дороги перекрытия

03:40

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Движение автотранспорта на участке трассы М7 "Волга" в Новой Купавне будет ограничено, а в ночь на 4 апреля вовсе перекрыто, передает Агентство "Москва".

Перекрытие связано с монтажом пролетного строения надземного пешеходного перехода.

Подведомственное Росавтодору ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород" уточняет, что речь идет о возведении конструкции надземного пешеходного перехода на 33 км трассы М7 "Волга".

В период с 1:00 до 5:10 проезжая часть на этом отрезке будет сужена до двух полос (по одной – в каждом направлении), скорость ограничена до 40 км/ч. В период с 3:00 до 3:40 движение на участке будет перекрыто полностью.

Ранее сообщалось, что из-за реконструкции инженерных сетей движение транспорта на нескольких участках Нахимовского проспекта ограничат с 5 апреля.

До 30 апреля круглосуточно будет закрыт проезд в районе дома 51/21. С 13 по 31 мая круглосуточно будет ограничено движение на одной полосе в районе дома 47а, строение 1.

транспорт дороги перекрытия

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