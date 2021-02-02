РФ возобновляет международные полеты из Кемерова и Петропавловска-Камчатского

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Россия возобновляет международные полеты из Кемерова и Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки штабом принято решение о возобновлении перелетов в иностранные государства из международных аэропортов города Кемерова и города Петропавловска-Камчатского", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 8 февраля возобновляются международные перелеты из аэропортов Махачкалы, Нижнего Новгорода, Астрахани, Иркутска, Екатеринбурга, Хабаровска, Минеральных Вод и Перми.

Также стало известно об увеличении регулярных рейсов в Египет из России с частотой не более одного рейса в неделю из каждого аэропорта, в которых возобновлены международные полеты.