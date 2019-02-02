Четыре тысячи пассажиров ежедневно используют ночные маршруты Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Порядка четырех тысяч человек ежедневно пользуются в столице ночными маршрутами городского транспорта.

Данные о популярности ночных маршрутов предоставил оператор наземного транспорта столицы "Мосгортранс".

При этом в Twitter предприятия отмечается, что с пятницы на понедельник количество пассажиров превышает статистику.

Ранее сообщалось, что ночные автобусы "Н3" станут заезжать на Комсомольскую площадь − к Ленинградскому, Ярославскому и Казанскому вокзалам.