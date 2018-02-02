"Аэрофолот" изменил время вылета и прилета почти 50 рейсов из-за непогоды

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

"Аэрофолот" изменил время вылета и прилета в Шереметьево около 50 рейсов. Изменения связаны с неблагоприятными погодными условиями, сообщает пресс-служба перевозчика.

Согласно данным пресс-службы авиакомпании, 3 февраля будет изменено время вылета 15 рейсов из Шереметьево и 33 прибывающих в гавань рейсов.

Ранее из-за сильного ветра и снегопада в столице объявили желтый уровень погодной опасности. За выходные в городе может выпасть около месячной нормы осадков.

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