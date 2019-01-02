Московские аэропорты работают штатно в условиях снегопада

Столичные аэропорты работают в штатном режиме в условиях снегопада, крупных задержек из-за непогоды нет, передает ТАСС.
В Шереметьеве рейсы на вылет задерживаются в среднем на 35 минут, на прилет – на 20 минут, во Внукове и Домодедове – на 26-28 и 5 минут соответственно.
Как рассказали в пресс-службе Шереметьева, кратковременные задержки возможны во время расчисти от снега взлетно-посадочных полос. Во Внукове также отметили, что незначительные задержки ожидаются в связи с противообледенительной обработкой воздушных судов и плановой очисткой взлетно-посылочных полос от снега. Отмен авиарейсов из-за метеоусловий нет.
В Домодедове уточнили, что видимость в районе аэродрома достаточная для своевременного осуществления рейсов. Отмен и задержек из-за снегопада там не было.
Транспортный комплекс Москвы призвал водителей отказаться от поездок на машинах из-за снегопада, который будет идти в течение всего дня. Метро, МЦК и наземный транспорт готовы к работе в непогоду.
В центре погоды "Фобос" пояснили, что первая неделя 2019 года в Москве будет облачной и снежной. В субботу похолодает, а снег станет локальным и кратковременным.
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