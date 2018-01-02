Электронная очередь появится в кассах дальнего следования на 7 вокзалах Москвы

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

На семи из девяти столичных железнодорожных вокзалов внедрят систему электронной очереди для покупки билетов на поезда дальнего следования. Об этом сообщил начальник дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД" Виталий Вотолевский.

"Мы развиваем уже запущенные ранее сервисы для пассажиров. Также развитие получил сервис электронной очереди. Все столичные железнодорожные вокзалы, кроме Рижского и Савеловского, будут оснащены электронной очередью при покупке билетов на поезда дальнего следования в 2018 году", – сказал он Агентству "Москва".

Вотолевский также отметил, что около половины железнодорожных вокзалов России будут оснащены сетью Wi-Fi к концу года.

Ранее сообщалось, что москвичи стали почти в два раза активнее пользоваться бесплатным Wi-Fi в наземном транспорте, чем в начале 2017 года. В декабре зарегистрировано более двух миллионов выходов в сеть из автобусов, троллейбусов и трамваев.

Бесплатный интернет есть и на 600-х остановках. Доступ к Wi-Fi также предоставлен на МЦК и вокзалах, не говоря уже о метро. К Wi-Fi можно подключится даже на улицах и в парках.