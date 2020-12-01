Москвичам рекомендовали выезжать на дороги после 20:30

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Загруженность столичных дорог в вечерний час пик может достигнуть 9 баллов, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта.

Специалисты предупреждают, что автомобилистам будет сложно проехать в центре, на ТКК и МКАД, а также на шоссе Энтузиастов, Щелковском и Волоколамском шоссе, на Рязанском проспекте и проспекте Мира.

"Вместо 15 минут на дорогу по Ленинградскому шоссе может уйти до 70 минут, а на Профсоюзной улице можно потерять около часа", – сообщили в Дептрансе.

Водителей призвали планировать свой маршрут заранее и предупредили о возможных локальных ограничениях возле "РЖД Арены" из-за футбольного матча. По прогнозам экспертов, на дорогах станет свободнее после 20:30.

Ранее столичных водителей призвали быть внимательными на дорогах в первый день зимы. Затруднения движения на дорогах могут возникнуть вечером из-за снегопада.