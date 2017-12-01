Расписание движения аэроэкспрессов изменится с 10 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Аэроэкспрессы переходят на зимнее расписание с 10 декабря.
На Шереметьевском направлении отменят дневной перерыв и запустят дополнительные поезда в 12:00 из аэропорта и в 13:00 с Белорусского вокзала. Дополнительные рейсы на Домодедовском направлении появятся в выходные и праздники в 12:30 в обе стороны, сообщает пресс-служба компании.
Специалисты подготовятся также к зимнему сезону: проанализируют оборудование, проверят функционирование систем вентиляции и кондиционирования в терминалах на вокзалах и в аэропортах, осмотрят собственное локомотивное депо.
С ноября двухэтажные экспрессы начали курсировать с Павелецкого вокзала в аэропорт Домодедово. До конца года весь подвижной состав на Домодедовском и Внуковском направлениях заменят новыми поездами: там появятся семь двухэтажных поездов.
А первый двухэтажный аэроэкспресс запустили в октябре. Он отправился с Киевского вокзала до аэропорта Внуково.
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