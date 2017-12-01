Посвященные году экологии проездные появились в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Карты "Тройка" и билеты "Единый" с оформлением, посвященным Году экологии в России, появились в кассах Московского метрополитена. Пластиковый проездной продается на 49 станциях, а "Единый" можно купить в любой кассе метро. Всего выпущено три тысячи "Троек" и 600 тысяч обычных билетов.

"Тематические проездные "Единый" обратят внимание пассажиров на важность бережного отношения к окружающей среде. А благодаря карте "Тройка" – билету, которым горожане пользуются постоянно, – они вспомнят, что заботиться об экологии нужно всегда, а не только в Год экологии", – цитирует заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.

Глава транспортного ведомства добавил, что при оплате проезда картой "Тройка" экономятся не только деньги, но и древесина, используемая при производстве бумажных билетов.

Эмблема года экологии изображена на лицевой стороне "Тройки", она есть и на едином билете, на обороте стоит QR-код со ссылкой на сайт научно-познавательной энциклопедии Planetpics. Там собрано множество фотографий дикой природы и ее обитателей.

Полный список станций, где можно найти новую тематическую карту "Тройка" есть здесь.

Ранее в метро запустили посвященный году экологии поезд. В его оформлении представлены основные природные зоны России, такие как Арктика, тайга, степи, леса и горы, острова и подводные экосистемы. Предполагается, что состав увидят 2,6 миллиона человек.