Посвященные году экологии проездные появились в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Карты "Тройка" и билеты "Единый" с оформлением, посвященным Году экологии в России, появились в кассах Московского метрополитена. Пластиковый проездной продается на 49 станциях, а "Единый" можно купить в любой кассе метро. Всего выпущено три тысячи "Троек" и 600 тысяч обычных билетов.
"Тематические проездные "Единый" обратят внимание пассажиров на важность бережного отношения к окружающей среде. А благодаря карте "Тройка" – билету, которым горожане пользуются постоянно, – они вспомнят, что заботиться об экологии нужно всегда, а не только в Год экологии", – цитирует заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.
Глава транспортного ведомства добавил, что при оплате проезда картой "Тройка" экономятся не только деньги, но и древесина, используемая при производстве бумажных билетов.
Эмблема года экологии изображена на лицевой стороне "Тройки", она есть и на едином билете, на обороте стоит QR-код со ссылкой на сайт научно-познавательной энциклопедии Planetpics. Там собрано множество фотографий дикой природы и ее обитателей.
Полный список станций, где можно найти новую тематическую карту "Тройка" есть здесь.
Ранее в метро запустили посвященный году экологии поезд. В его оформлении представлены основные природные зоны России, такие как Арктика, тайга, степи, леса и горы, острова и подводные экосистемы. Предполагается, что состав увидят 2,6 миллиона человек.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: