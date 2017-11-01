Более 50 терминалов продажи билетов установили на Савеловском направлении МЖД

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На Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) установили 51 терминал предварительной продажи билетов. Терминалы располагаются на 22 станциях и остановочных пунктах.

С терминалах пассажиры смогут получить специальный талон, а произвести оплату – уже по прибытии или в пути у кассира-контролера. В данном случае не взимается сервисный сбор, сообщает пресс-служба ЦППК.

Воспользоваться терминалами можно на станциях Лебзино, Каналстрой, Платформа 75 километр, Орудьево, Соревнование, Запрудная, Темпы, Мельдино, Платформа 94 километр, Платформа 124 километр, Платформа 119 километр, Карманово, Марк, Новодачная, Шереметьевская, Хлебниково, Луговая, Депо, Некрасовская, Яхрома, Власово и Дубна.

Ранее терминалы предварительной продажи билетов появились на Киевском и Ярославском направлениях. На 19 станциях Киевского направлении установили 42 терминала самообслуживания. 33 терминала появились на 11 остановочных пунктах Ярославского направления.

В 2018 году планируется перенести несколько станций МЖД ближе к платформам Московского центрального кольца (МЦК). В частности, изменит свое местоположение остановочный пункт Карачарово Горьковского направления.