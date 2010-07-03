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Москва 24

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06:26

Два автобусных маршрута изменятся в районе станции метро "ЦСКА" из-за футбола

транспорт город общество

06:26

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Маршруты автобусов №175 и №818 в районе станции метро "ЦСКА" претерпят изменения в четверг и воскресенье из-за проведения футбольных матчей. Об этом оповещает Агентство "Москва", ссылаясь на информацию из пресс-службы ГУП "Мосгортранс".

"3 октября с 17:30 и 6 октября с 14:00 меняются маршруты наземного транспорта в районе улицы 3-я Песчаная", – сообщает пресс-служба.

Уточняется, что изменения вводятся на время футбольных матчей на стадионе "ВЭБ Арена". Они будут действовать до окончания футбола.

Так, в указанные периоды автобусы №175 будут следовать от станции метро "Сокол" до Песчаной площади. Маршрут №818 станет курсировать на двух участках: от станции метро "Динамо" до Дворца спорта "Мегаспорт" и от Силикатного завода до Песчаной площади.

3 октября в рамках Лиги Европы УЕФА на стадионе "ВЭБ Арена" состоится матч между российским клубом "ЦСКА" и испанским "Эспаньолом". 6 октября армейцы примут в столице "Ростов".

Ранее стало известно, что работа нескольких остановок наземного транспорта будет изменена. Новое расписание будет действовать с 28 сентября.

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транспорт город общество

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