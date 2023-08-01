Продажу страховых "Зеленых карт" россиянам могут возобновить – РСА

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Россиянам могут снова начать продавать "Зеленые карты" (аналог ОСАГО) после того, как с 30 июня выданные в РФ полисы перестали действовать в Европе. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.

В организации уточнили, что сейчас этот вопрос обсуждается с бюро Турции и Азербайджана по транспортному страхованию. Эти страны, уверены в РСА, заинтересованы в благополучном исходе, однако окончательное решение будет зависеть от брюссельского бюро "Зеленой карты" и, вероятно, будет принято не ранее 2025 года.

В "Альфастраховании" положительно оценили возможность возобновления продажи россиянам международных страховых полисов. В компании пояснили, что это позволит российским автомобилистам въезжать в Европу на своих машинах. В компании ВСК между тем уточнили, что соответствующие переговоры сейчас идут также с Молдавией.

Ранее Центробанк РФ поддержал законопроект о запуске краткосрочных договоров ОСАГО от одного дня до трех месяцев. При этом регулятор считает, что необходимо предусмотреть свободную тарификацию таких полисов, чтобы страховщики могли сами устанавливать понижающий коэффициент по сроку действия защиты.

