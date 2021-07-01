Москвичей призвали не парковаться под деревьями из-за грозы и ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице 1 июля прогнозируется гроза. В связи с этим водителей призвали не парковать автомобили под деревьями. Об этом сообщили в московском Дептрансе.

"В ближайшие часы с сохранением до 00:00 в Москве ожидается гроза с ливневым дождем, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями", – говорится в сообщении.

Также автомобилистам рекомендовали держать дистанцию на дорогах и избегать резких маневров, а также быть внимательными.

Ранее в столице продлили предупреждение о желтом уровне погодной опасности. Оно действует с 09:00 до 21:00 1 июля в связи с сильным ветром, скорость которого может достигать 15 метров в секунду.