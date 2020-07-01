Парковка в столице будет бесплатной 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В основной день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию парковка в столице будет бесплатной.
Как сообщили в Московском паркинге, 1 июля оставить машину без оплаты можно будет на любой улице, которая включена в зону парковочного пространства, в том числе там, где парковка стоит 380 рублей в час.
Автомобилистов предупредили, что парковки со шлагбаумом будут работать в платном режиме по действующим тарифам.
"Просим автомобилистов быть внимательными и оставлять машину только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать помехи пешеходам и другим участникам дорожного движения", – говорится в сообщении Московского паркинга.
Ранее сообщалось, что в приложении "Парковки Москвы" появится функция обжалования штрафов. После обновления приложения пользователи смогут также искать с его помощью парковочные места для инвалидов и зарегистрироваться в личном кабинете для юридических лиц.
Кроме того, парковки около нескольких столичных поликлиник стали бесплатными с 29 июня на время капитального ремонта медучреждений. В частности, пока будут ремонтировать филиал № 1 ДГП № 52, жители района Сокольники, у которых есть резидентные разрешения, смогут бесплатно оставлять автомобили в районе Соколиная Гора на участках двух улиц. Для резидентов Соколиной горы ничего не изменится. Парковки еще у трех поликлиник станут бесплатными для всех машин.
Парковка в Москве будет бесплатной 24 июня и 1 июля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: