Парковка в столице будет бесплатной 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В основной день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию парковка в столице будет бесплатной.

Как сообщили в Московском паркинге, 1 июля оставить машину без оплаты можно будет на любой улице, которая включена в зону парковочного пространства, в том числе там, где парковка стоит 380 рублей в час.

Автомобилистов предупредили, что парковки со шлагбаумом будут работать в платном режиме по действующим тарифам.

"Просим автомобилистов быть внимательными и оставлять машину только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать помехи пешеходам и другим участникам дорожного движения", – говорится в сообщении Московского паркинга.

Ранее сообщалось, что в приложении "Парковки Москвы" появится функция обжалования штрафов. После обновления приложения пользователи смогут также искать с его помощью парковочные места для инвалидов и зарегистрироваться в личном кабинете для юридических лиц.

Кроме того, парковки около нескольких столичных поликлиник стали бесплатными с 29 июня на время капитального ремонта медучреждений. В частности, пока будут ремонтировать филиал № 1 ДГП № 52, жители района Сокольники, у которых есть резидентные разрешения, смогут бесплатно оставлять автомобили в районе Соколиная Гора на участках двух улиц. Для резидентов Соколиной горы ничего не изменится. Парковки еще у трех поликлиник станут бесплатными для всех машин.