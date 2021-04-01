Поезд на Кольцевой линии метро украсили в честь Дня смеха

Фото: Дептранс Москвы
Наклейки с надписями "Не верь, не бойся, не проси", "Ни любви, ни тоски, ни жалости" и другие появились в поезде на Кольцевой линии метро в честь Дня смеха. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте улыбнуться! К 1 апреля мы приготовили для вас сюрприз: весь день по Кольцевой линии будет курсировать поезд вот с такими наклейками", – говорится в сообщении.
Ранее специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина в День смеха рассказала Москве 24, как юмор помогает людям в жизни и в общении. Она подчеркнула важность смеха в качестве попытки противостоять жизненным трудностям.
Еще одна причина чаще смеяться связана с медицинскими факторами, отметила Игонина. В момент смеха дыхание становится более глубоким, а это позволяет насытить легкие воздухом, простимулировать кровообращение, что способствует укреплению иммунитета и нормализации артериального давления.
Вместе с тем специалист напомнила, что радостнее и заразительнее всех смеются дети, поскольку выражают чувства, не заботясь об осуждении окружающих.
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