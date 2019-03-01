Россиян научат управлять беспилотным транспортом

Специалистов по управлению беспилотным транспортом начнут готовить в России. Обучение будет проходить в 12 центрах, которые еще предстоит построить, сообщает газета "Известия" со ссылкой на НП "ГЛОНАСС".
Реализация проекта требует свыше одного миллиарда рублей. Средства выделят частные инвесторы и государство.
Отмечается, что процесс подготовки займет не более трех месяцев. Выпускников центров ждет работа на складах, в беспилотных такси, а также в сфере грузоперевозок. В экстренных ситуациях такие сотрудники возьмут управление машинами на себя.
По словам экспертов, роботизированные автомобили пока будут востребованы только на огороженных территориях. А до момента, когда эти технологии внедрят всюду, пройдет не одно десятилетие.
Чтобы успешно реализовать программу подготовки, по утверждению специалистов, нужно создать правовую базу и поработать над дорожными условиями.
Работники консалтинговой компании Frost & Sullivan предполагают, что массовые продажи беспилотников начнутся не ранее 2025 года. Это при том, что уже в текущем году тестирование автономного транспорта пройдет в Москве и Татарстане.
Ранее сообщалось, что в конце 2021 года в российском законодательстве должны закрепить применение беспилотных технологий при движении автомобилей по дорогам общего пользования. Технологии, обеспечивающие такое движение, собираются разработать в ближайшее время.
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