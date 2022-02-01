В ИКАО заявили о несоответствиях в данных Минска об инциденте c бортом Ryanair

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Фото: depositphotos/Shebeko
Представители нескольких государств – членов Международной организации гражданской авиации заявили, что предоставленная Минском информация по инциденту с самолетом Ryanair якобы имеет несоответствия.
"Ряд стран – членов Совета ИКАО выразили обеспокоенность в связи с пробелами в информации, предоставленной Белоруссией, и несоответствиями в доказательствах, имевшихся на момент расследования, в части важнейших аспектов фактической реконструкции событий", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
В связи с этой информацией совет организации попросил следственную группу продолжить работу. При этом в ИКАО не уточнили, о каких именно несоответствиях идет речь.
В дискуссиях по инциденту с бортом Ryanair также приняли участие представители стран, не входящих в Международную организацию гражданской авиации, – Белоруссии, Польши, Ирландии и Литвы.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Поводом стало сообщение о взрывном устройстве на борту. Позже выяснилось, что в самолете находился разыскиваемый белорусскими властями экс-главред оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, вместе с ним была задержана гражданка России София Сапега.
В конце января американский Минюст сообщил, что в связи с экстренной посадкой борта Ryanair власти Соединенных Штатов выдвинули обвинения против должностных лиц Белоруссии. В США утверждают, что инцидент произошел в ходе сговора для незаконного изменения маршрута самолета с целью ареста Протасевича.
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