В России предложили установить единые тарифы для каршеринга

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сервисы каршеринга могут обязать установить единые тарифы и запретить менять их в зависимости от трафика или времени суток, сообщает "Парламентская газета".
Такие предложения по регулированию рынка краткосрочной аренды машин поступили в рабочую группу при думском комитете по транспорту. В феврале эксперты собираются рассмотреть эти инициативы.
По словам первого зампреда комитета Виталия Ефимова, цель работы экспертной группы не в создании ограничений или препятствий для работы каршеринга, а в формировании такой системы, при которой не страдала бы безопасность.
Он заявил, что по итогам обсуждения специалисты сформируют первые контуры проекта закона о каршеринге. Ефимов добавил, что депутаты будут опираться и на законодательство зарубежных стран в этой сфере.
Парламентарий также отметил, что задача рабочей группы – учесть интересы бизнеса, запросы пользователей и разграничить ответственность государства.
Член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев считает, что в законе надо установить рамки для введения единой тарификации каршеринга в первую очередь ради безопасности.
"Чтобы у клиента не было мотивации ради экономии гнать быстрее всех, пытаясь уложиться в льготный утренний тариф", – пояснил он.
Ранее стало известно, что каршеринговый оператор "Делимобиль" запустит онлайн-тестирование на трезвость. Оно также поможет выявить состояние повышенной усталости или отсутствие концентрации. Тестирование включает в себя различные варианты заданий, в которых надо подбирать последовательности цифр и фигур на время.
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