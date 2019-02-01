На Савеловском направлении изменится расписание электричек в начале февраля

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Расписание нескольких электричек Савеловского направления МЖД изменится с 4 по 15 февраля. Изменения не коснутся выходных дней.

Корректировки в расписании вызваны ремонтом в контактной сети на участке Катуар – Икша Савеловского направления. "Технологические окна" назначены с 10:30 до 14:00.

"На участках Москва – Лобня – Икша – Дубна, Вербилки – Талдом – Савелово, Вербилки – Дубна, Икша – Вербилки и Катуар – Дмитров из расписания выведут несколько электричек", – сообщили в пресс-службе столичной магистрали.

Пассажиров призвали внимательно следить за расписанием пригородных электричек на станциях, остановках, на сайте РЖД в разделе "Пассажирам", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

В конце января Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина одобрила проект ТПУ "Лианозово". Площадь проектируемой территории составит 19,5 гектара.