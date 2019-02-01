Движение поездов на фиолетовой ветке метро введено в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Интервалы движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро были увеличены, сообщает пресс-служба подземки в своем Twitter.

Уточняется, что сбой произошел из-за инцидента с пассажиром. В настоящее время движение на Таганско-Краснопресненской линии введено в график.