Движение восстановлено на участке Таганско-Краснопресненской линии метро

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Движение восстановлено на участке Таганско-Краснопресненской линии, сообщили в аккаунте метро Москвы в Twitter.

"Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено и введено в график", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение приостановили на участке между станциями "Котельники" и "Жулебино". Причиной задержки поездов стало падение человека на пути. В СМИ появлялась информация, что упавшую на рельсы женщину не удалось спасти.