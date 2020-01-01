Более 650 тыс автомобилей выехали на улицы столицы в новогоднюю ночь

Фото: Москва24/Антон Великжанин

Около 660 тысяч автомобилей ездили по улицам Москвы в новогоднюю ночь, сообщает ЦОДД.

"659 тысяч автомобилей выехали на улицы Москвы в новогоднюю ночь (с 20:00 до 6:00). Это на 0,8 % (5 тысяч) меньше, чем год назад", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Также москвичам выразили благодарность, за выбор общественного транспорта в праздничную ночь.

Ранее сообщалось, что в столице около 750 тысяч человек воспользовались общественным транспортом в новогоднюю ночь. Это на 20% больше по сравнению с прошлым годом.



Поезда метро и МЦК курсировали в круглосуточном режиме без перерывов. В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, режим работы общественного транспорта будет продлен: метрополитен и МЦК – до 02:00, наземный городской пассажирский транспорт – до 03:00. Речь идет о 66 маршрутах, а также о 13 ночных маршрутах.

Стоянка в зоне платного парковочного пространства с 1 по 8 января стала бесплатной.