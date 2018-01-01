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Москва 24

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1 января, 22:07

Подозрительный предмет на станции метро "Филевский парк" оказался безопасен

транспорт метро

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Подозрительным бесхозным предметом на станции метро "Филевский парк" оказался подарочный кондитерский набор.

Проверка завершена, опасных для пассажиров предметов на станции не нашли, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что на станции обнаружили бесхозный пакет. На место выехали кинологи для проверки. Появилась информация о том, что движение поездов остановили, а людей эвакуировали. Однако позже стало известно, что станция работала в обычном режиме, но место находки оцепили.

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