Более 400 тысяч бесплатных билетов на поезда предусмотрено к ЧМ-2018

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Свыше 400 тысяч бесплатных железнодорожных билетов смогут купить болельщики и журналисты в период чемпионата мира по футболу 2018 года, заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018 Андрей Кутепов.

Он уточнил, что сейчас забронировано немного больше 30 тысяч мест. Бесплатными железнодорожными билетами воспользовались 52 тысячи болельщиков на Кубке конфедераций, напомнил Кутепов. Он добавил, что поправку о бесплатном проезде для журналистов в рамках чемпионата примут после Нового года, сообщает Агентство "Москва". Точная дата пока неизвестна.

Ранее гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявил, что готов перевезти болельщиков ЧМ-2018 из России за пять рублей в одну сторону. Льготный тариф будет действовать только для матчей российской сборной. На это выделят 70 тысяч кресел. Если сборная дойдет до финала, появятся дополнительные места.