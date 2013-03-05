Трамвай перегородил дорогу на Покровском бульваре

На Покровском бульваре произошла авария. Трамвай задел припаркованную машину и перегородил дорогу, сообщил M24.ru читатель Егор.

"В 14 часов напротив дома 4 по Покровскому бульвару произошло ДТП. Трамвай задел неправильно припаркованную машину и перегородил дорогу", – пишет Егор.

