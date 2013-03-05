Форма поиска по сайту

05 марта 2013, 16:01

Транспорт

Трамвай перегородил дорогу на Покровском бульваре

На Покровском бульваре произошла авария. Трамвай задел припаркованную машину и перегородил дорогу, сообщил M24.ru читатель Егор.

"В 14 часов напротив дома 4 по Покровскому бульвару произошло ДТП. Трамвай задел неправильно припаркованную машину и перегородил дорогу", – пишет Егор.

трамваи новости читателей авария московский папарацци

