02 июня 2013, 12:09Происшествия
Трамвай столкнулся с легковушкой в центре Москвы, есть пострадавшие
Фото: читатель M24.ru
Утром 2 июня в центре Москвы трамвай столкнулся с легковым автомобилем, три человека пострадали.
Авария произошла на на пересечении Овчинниковского проезда с Большой Татарской улицей. Водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в трамвай.
Все трое пострадавших находились в легковушке, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП.
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