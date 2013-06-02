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02 июня 2013, 12:09

Происшествия

Трамвай столкнулся с легковушкой в центре Москвы, есть пострадавшие

Фото: читатель M24.ru

Volkswagen столкнулся с трамваем в центре Москвы

Утром 2 июня в центре Москвы трамвай столкнулся с легковым автомобилем, три человека пострадали.

Авария произошла на на пересечении Овчинниковского проезда с Большой Татарской улицей. Водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в трамвай.

Все трое пострадавших находились в легковушке, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП.

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