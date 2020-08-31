Обновление Windows убило ноутбуки Lenovo

17:39
Фото: depositphotos/dennizn
Обновление Windows, вышедшее в августе этого года, стало причиной появления "синего экрана смерти" на ноутбуках Lenovo, пользователи которых остались недовольны новинкой. Об этом сообщает РИА Новости.
Проблемы с оборудованием подтвердили и специалисты компании Lenovo. Они отмечают, что неполадки связаны с новой функцией Enhanced Windows Biometric Security.
Избавиться от проблемы можно вручную, считают эксперты. Для этого необходимо зайти в BIOS и отключить функцию в разделе "Виртуализация" из подменю "Безопасность".
При этом "синий экран смерти" после обновления ОС появляется не только на компьютерах Lenovo. В этом случае рекомендуется самостоятельно переустановить операционную систему или удалить последнее обновление. Однако в этом случае работоспособность ОС никто не гарантирует.
Ранее дистрибуторы электроники и аналитики прогнозировали рост цен на компьютерную технику осенью. На рост повлияет увеличившийся спрос и снижение курса рубля.
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