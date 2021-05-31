"ВКонтакте" запустит групповые звонки от сообществ

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"ВКонтакте" запустит возможность совершать групповые звонки от лица сообществ. На данный момент функцию тестируют на ограниченном числе групп и пабликов, сообщили в пресс-службе социальной сети.

"Мы надеемся, что с появлением звонков от сообществ у авторов появится еще один новый формат общения со своей аудиторией", – пояснил технический директор "ВКонтакте" Александр Тоболь.

Принять участие в разговоре сначала смогут только 128 человек одновременно, но уже летом их количество вырастет до 2 048 пользователей. Звонок будет транслироваться на странице сообщества, так что следить за ним смогут все посетители страницы, а не только подписчики. В пресс-службе уточнили, что нововведение позволит компаниям проводить консультации с клиентами, а медиа и творческим людям – устраивать лекции с вопросами от участников.

Изначально дозвониться до пользователя смогут только сообщества, на которые он подписан, однако через настройки приватности можно будет разрешить или запретить звонки от всех пабликов.

Ранее в социальной сети появилась функция дуэтов, которая позволяет пользователям раздела "Клипы" снять собственные версии роликов известных артистов и блогеров. После завершения съемки автор оригинальной видеозаписи получит соответствующее оповещение.

