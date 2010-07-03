Tele2 проведет первый в России масштабный турнир по мобильному киберспорту

Оператор связи Tele2 первым в России проведет масштабный турнир по мобильному киберспорту сразу в нескольких популярных дисциплинах.
Tele2 Mobile Open Cup’19 будет проходить в Москве с июня по июль. Финал турнира состоится на фестивале Geek Picnic на Воробьевых горах 13 и 14 июля. Профессиональные киберспортсмены и любители поборются за призовой фонд в 1,2 миллиона рублей.
Зарегистрироваться на турнир можно будет бесплатно с 1 июня на платформе Cyberhero. Хотя оператор не ограничивает число игроков, которые хотят поучаствовать в Tele2 Mobile Open Cup’19, борьба за главный приз развернется между абонентами Tele2.
Соревнования пройдут в трех популярных дисциплинах: PUBG Mobile (соло и дуэт), Hearthstone и Clash Royale. Онлайн-квалификации намечены на период с 21 июня по 9 июля. А с 1/8 финала игры плей-офф будут транслировать на платформах Cyberhero, Twitch и "ВКонтакте". Комментировать эти трансляции пригласят известных ведущих кибертурниров, профессиональных стримеров и знаменитых игроков.
В марте Tele2 первой на телеком-рынке России запустила полноценную платформу для геймеров. Площадка Cyberhero объединила сервисы, признанные наиболее востребованными в киберсообществе. Cyberhero доступна как для абонентов Tele2, так и для всех любителей киберспорта.
На платформе каждую неделю проходят как минимум два турнира с призовым фондом от пяти тысяч рублей. Помимо этого, Cyberhero работает как стриминговая платформа. Геймеры могут создать на ней собственные каналы, чтобы вести онлайн-трансляции игр и публиковать видео.
Смотреть онлайн-трансляции любимых игр в хорошем качестве может каждый пользователь, а для абонентов Tele2 трафик обнуляется.
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