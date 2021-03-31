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Технологии

11:03

YouTube планирует скрыть счетчик дизлайков

технологии

Фото: depositphotos/agencyby

Интерфейс без показа количества дизлайков к видео планирует протестировать видеохостинг YouTube. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Мы тестируем несколько новых дизайнов, которые не отражают общедоступный счетчик дизлайков", – говорится в сообщении компании в Twitter.

Уточняется, что скрыть счетчик дизлайков хотят в ответ на обращение по поводу кампаний по выражению "целевой неприязни". Сами же создатели контента смогут отследить точное количество дизлайков.

Ранее видеохостинг YouTube разблокировал аккаунт телерадиокомпании "Вести Крым".

Причиной блокировки стал материал "Вот кто в почете на Украине: видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР", опубликованный в 2019 году. В нем использовалась хроника времен Великой Отечественной войны. Канал обвинили в разжигании ненависти к определенным социальным группам.

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