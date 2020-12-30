Названа странная особенность наушников Apple AirPods Max

Фото: apple.com

Пользователи новых премиальных наушников от компании Apple AirPods Max выяснили, что при использовании аксессуара образуется конденсат. Об этом сообщает портал Mydrivers.

Как сообщили некоторые владельцы таких наушников, влага скапливается непосредственно в амбушюрах. Проблему отметили после продолжительного прослушивания.

По некоторым данным, неприятное явление может провоцировать слишком плотное прилегание наушников к голове в сочетании с недостаточной вентиляцией.

В компании Apple пока не отреагировали на заявленный факт.

Apple представила полноразмерные наушники AirPods Max с чипом H1 в начале декабря. В России устройства продаются за 63 тысячи рублей.

