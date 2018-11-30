Роспотребнадзор объяснил, можно ли возвратить наушники с Wi-Fi

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Управление Роспотребнадзора по Москве разместило на своем сайте материал, разъясняющий правила возврата наушников.

Согласно действующему законодательству, покупатель может обменять или вернуть не подошедший ему непродовольственный товар в течение 14 дней. Это правило не распространяется на технически сложные товары, к которым относятся многие виды современных наушников, в том числе с возможностью подключения к Wi-Fi, предупредили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре рекомендовали внимательнее изучать товар перед покупкой и проверять на месте его работоспособность и внешний вид.

