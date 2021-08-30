Пользователи сервиса "ВТБ Онлайн" пожаловались на сбой в его работе

11:23
Фото: downdetector.ru
В работе приложения "ВТБ Онлайн" возникли неполадки. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По состоянию на 10:44 по московскому времени пользователи сервиса оставили 448 таких жалоб. О сбоях сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и других городах России.
Чаще всего пользователи писали о проблемах со входом в систему – 63%. Претензии связанные с работой всех сервисов возникли у 32%, а еще 5% пожаловались на работу внутрибанковских переводов.
В воскресенье, 29 августа, пользователи "ВКонтакте" сообщили о неполадках в работе социальной сети. Отмечалось, что неполадки начались в районе 08:00 по московскому времени. Около 20% претензий касались доставки сообщений. Еще 2% неполадок были связаны со входом в аккаунт.
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