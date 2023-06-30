Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную отношению россиян к биометрии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

4 июля в ТАСС состоится дискуссия ВЦИОМ на тему "Идентифицируй это: россияне – о переходе на биометрию".

Готовность россиян к массовому использованию биометрии, выгоды и угрозы для общества обсудят:



депутат Госдумы РФ Антон Горелкин;

руководитель департамента социальных исследований ВЦИОМ Андрей Даудрих;

заместитель директора департамента развития технологий цифровой идентификации министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Юрий Шабанов;

генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий;

директор дивизиона "Биометрия" от Сбера Олег Евсеев;

генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков.

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Смотрите прямую трансляцию 4 июля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.