13:50События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную отношению россиян к биометрии
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
4 июля в ТАСС состоится дискуссия ВЦИОМ на тему "Идентифицируй это: россияне – о переходе на биометрию".
Готовность россиян к массовому использованию биометрии, выгоды и угрозы для общества обсудят:
- депутат Госдумы РФ Антон Горелкин;
- руководитель департамента социальных исследований ВЦИОМ Андрей Даудрих;
- заместитель директора департамента развития технологий цифровой идентификации министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Юрий Шабанов;
- генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий;
- директор дивизиона "Биометрия" от Сбера Олег Евсеев;
- генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков.
Смотрите прямую трансляцию 4 июля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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