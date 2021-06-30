Назван один из самых эффективных маркетинговых инструментов для бизнеса

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Одним из самых эффективных маркетинговых инструментов в 2020 году среди малого и среднего бизнеса стали адресные СМС-рассылки, заявил оператор мобильной связи Tele2, подводя промежуточные итоги развития сервиса "SMS-таргет".

"Этот тренд подтверждают данные международного сервиса SMS.to – только в первые несколько недель марта 2020 года количество бизнес-СМС выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом января", – говорится в сообщении.

С 2019 года, когда в Tele2 запустили услугу по настройке рассылок, средний чек пользователей услуги увеличился на 23%, однако пик обращений по настройке СМС-рассылок оператор зафиксировал в 2020 году – в период действия ограничений, связанных с распространением коронавируса. Показатели 2021 года продолжают расти: по итогу мая 2021 года прирост клиентской базы сервиса составил 87% год к году, отметили в пресс-службе оператора.

"Сегодня за сегментированными СМС-рассылками преимущественно обращаются фитнес-центры, ретейлеры, кадровые агентства и HR-департаменты, агрегаторы такси, а также представители ресторанного бизнеса, в частности пиццерии", – добавили в Tele2.

Сведения об увлечениях потенциальной аудитории формируются на основе агрегированных данных об активности абонентов. Параметр содержит более 40 меток в 8 категориях: "Путешествия", "Автомобили", "Развлечения, отдых, хобби", "Услуги", "Дом и семья", "Медицина, красота и здоровье", "Спорт" и "Электронная техника".

Ранее эксперты оператора Tele2 проанализировали активность москвичей в столичных театрах после частичного снятия ограничений из-за COVID-19. Горожане чаще всего посещали "Ленком Марка Захарова". Кроме того, почти без отрыва от победителя в топ-3 попал "Гоголь-центр", а замкнул тройку лидеров МХТ имени Чехова.

