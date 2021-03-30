Алгоритмы соцсетей и онлайн-кинотеатров хотят взять под контроль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Алгоритмы социальных сетей, онлайн-кинотеатров, маркетплейсов и новостных агрегаторов нуждаются в регулировании, считают в комиссии по правовому регулированию цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России.

Сейчас предложения контента или товаров и услуг подстраиваются под интересы конкретного пользователя. Предполагается, что у пользователей появится возможность отключать рекомендательные алгоритмы, следует из предложения, с которым ознакомились в газете "Коммерсантъ".

В комиссии считают, что необходимо ввести понятия "рекомендательный сервис" и "оператор рекомендательного сервиса", определить границы для регулирования конкретных операторов через аудиторные показатели. Под регулирование подпадут площадки, аудитория которых превышает 100 тысяч пользователей в сутки, или те, где обрабатываются данные более 500 тысяч пользователей из России.

Члены комиссии убеждены, что сервисы должны оставаться доступными для всех, однако пользователи имеют право отказаться от рекомендаций.

Глава комиссии Александр Журавлев пояснил, что сейчас интерес к некоторым товарам формируется искусственно, а сервисы имеют возможность влиять на общественное мнение, что в конечном итоге может вылиться в социальные конфликты.

По данным "Коммерсанта", предложения были направлены главе Минцифры Максуту Шадаеву, главе комитета по информполитике Госдумы Александру Хинштейну и зампреду комитета по законодательству и госстроительству Совфеда Ирине Рукавишниковой.

Ранее сообщалось, что пользователи стали чаще покидать Facebook и WhatsApp. Основной причиной стали участившиеся случаи нарушения политики конфиденциальности.