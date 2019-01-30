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19:38

Россиянам не придется платить за регистрацию гаджетов

технологии

19:38

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Фото: depositphotos/tatsianama

В Совете Федерации заверили, что россиянам не придется платить за регистрацию гаджетов по коду IMEI. Такое заявление сделала первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова.

"Это будет центральная база данных IMEI кодов. Для абонентов, для физического лица, никаких нагрузок и обременений не принесет", − цитирует Бокову Агентство "Москва". По ее словам, взимание дополнительной платы за регистрацию не обсуждается. Сенатор напомнила, что регистрация мобильных телефонов и планшетов по коду IMEI необходима в целях безопасности.

"Основная цель, которая была поставлена при разработке такой возможности- это как раз обеспечить безопасность", − пояснила Бокова. Речь идет о выявлении контрафактной продукции, а также о противодействии кражам гаджетов, добавила она.

Ранее сенаторы предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных с выходом в интернет с 1 февраля 2020 года. В правительстве поддерживали саму идею регистрировать гаджеты по международному идентификатору (IMEI), но без взимания платы.

Заместитель руководителя Лаборатории по компьютерной криминалистике Group IB Сергей Никитин в беседе с порталом Москва 24 рассказал, что в некоторых странах уже существует подобная практика.

технологии

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