Отечественные специалисты изготовили для Московского НПЗ уникальную колонну

На Московском НПЗ установили уникальную колонну вакуумной перегонки нефти, изготовленную в Волгодонске на предприятии "Атоммаш". Масса аппарата превышает 500 тонн, высота – 55 метров, а диаметр – около 12 метров. Семь модулей понадобилось, чтобы доставить колонну в Москву в разобранном виде.

Новый аппарат станет частью блока первичной переработки нефти и позволит увеличить производство топлива высокого экологического класса Евро-5.

Уникальную по габаритам и по рабочим характеристикам колонну вакуумной перегонки нефти для столичного завода изготовили специалисты Волгодонского филиала "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – "Атомэнергомаш").





Ценность комплекса "Евро+" в том, что он заменит сразу пять установок прошлого поколения и позволит Московскому НПЗ повысить выход светлых нефтепродуктов и сократить воздействие на атмосферу до 11 процентов с каждой тонны переработанной нефти.

В модернизации МНПЗ, которая продолжается с 2011 года, активно участвуют ведущие отечественные предприятия в рамках вектора на импортозамещение. Современное крупногабаритное оборудование доставляют в Москву из заводских цехов Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Тамбова, Волгодонска, Ливен и других городов России.