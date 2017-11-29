Отечественные специалисты изготовили для Московского НПЗ уникальную колонну

29 ноября, 18:54
На Московском НПЗ установили уникальную колонну вакуумной перегонки нефти, изготовленную в Волгодонске на предприятии "Атоммаш". Масса аппарата превышает 500 тонн, высота – 55 метров, а диаметр – около 12 метров. Семь модулей понадобилось, чтобы доставить колонну в Москву в разобранном виде.
Новый аппарат станет частью блока первичной переработки нефти и позволит увеличить производство топлива высокого экологического класса Евро-5.
Уникальную по габаритам и по рабочим характеристикам колонну вакуумной перегонки нефти для столичного завода изготовили специалисты Волгодонского филиала "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – "Атомэнергомаш").
Ценность комплекса "Евро+" в том, что он заменит сразу пять установок прошлого поколения и позволит Московскому НПЗ повысить выход светлых нефтепродуктов и сократить воздействие на атмосферу до 11 процентов с каждой тонны переработанной нефти.
В модернизации МНПЗ, которая продолжается с 2011 года, активно участвуют ведущие отечественные предприятия в рамках вектора на импортозамещение. Современное крупногабаритное оборудование доставляют в Москву из заводских цехов Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Тамбова, Волгодонска, Ливен и других городов России.
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