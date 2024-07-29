Возможность регистрации для части иностранных разработчиков появится в RuStore

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Российский магазин приложений RuStore вводит возможность регистрации для части иностранных разработчиков, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя RuStore Дмитрия Панкрушева.

По его словам, речь идет об инди-разработчиках.

За последние полгода количество отечественных разработчиков – физических лиц в магазине приложений выросло в 1,5 раза.

"Теперь к ним добавятся иностранные инди-паблишеры из дальнего зарубежья или СНГ. Все они смогут пользоваться инструментами RuStore наравне с крупными студиями", – рассказал Панкрушев в рамках выставки ChinaJoy в Шанхае.

Отмечается, что нерезиденты могут воспользоваться основными возможностями консоли разработчика в рамках магазина приложений, а также инструментами для развития и продвижения приложений.

Правительство России ранее утвердило список отечественных программ, которые будут обязательны для предустановки на смартфоны и компьютеры с 2025 года. В общей сложности в перечень были включены 19 программ. В их числе оказались платежный сервис "Мир", "Госуслуги" и магазин приложений RuStore.

Для компьютеров и моноблоков предусмотрена предустановка браузера, офисного ПО и антивируса, уточняется в документе. При этом на телевизоры с цифровым блоком управления должны будут устанавливаться 18 программ.