Эксперт назвал распространенные виды мошенничества на фоне COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов заявил, что паникующие россияне зачастую становятся легкой добычей для мошенников. Об этом сообщает RT.

"Банки выпустили отчетность: сейчас основной канал увода средств со счетов и карт клиентов, а также и наличных средств, – это как раз социальная инженерия, связанная с вирусом", – объяснил специалист.

По словам Власова, коронавирус выступает прикрытием для таких видов мошенничества, как звонки с ложной информацией о компенсации, вымогательство, обращения фальшивых волонтеров.

Эксперт объяснил, что помочь в борьбе со злоумышленниками может одно простое правило: достаточно прекращать разговор, если собеседник предлагает за деньги то, что человеку положено бесплатно. В противном случае можно стать жертвой внушения и потерять деньги или личные данные.

Ранее сообщалось о появлении новой жесткой схемы мошенничества. Злоумышленники начали шантажировать пользователей порносайтов. Жертв снимают на видео, а затем вымогают деньги. В случае отказа они обещают заразить пользователя и его семью коронавирусом.

