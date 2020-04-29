Эксперт назвал распространенные виды мошенничества на фоне COVID-19

10:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов заявил, что паникующие россияне зачастую становятся легкой добычей для мошенников. Об этом сообщает RT.
"Банки выпустили отчетность: сейчас основной канал увода средств со счетов и карт клиентов, а также и наличных средств, – это как раз социальная инженерия, связанная с вирусом", – объяснил специалист.
По словам Власова, коронавирус выступает прикрытием для таких видов мошенничества, как звонки с ложной информацией о компенсации, вымогательство, обращения фальшивых волонтеров.
Эксперт объяснил, что помочь в борьбе со злоумышленниками может одно простое правило: достаточно прекращать разговор, если собеседник предлагает за деньги то, что человеку положено бесплатно. В противном случае можно стать жертвой внушения и потерять деньги или личные данные.
Ранее сообщалось о появлении новой жесткой схемы мошенничества. Злоумышленники начали шантажировать пользователей порносайтов. Жертв снимают на видео, а затем вымогают деньги. В случае отказа они обещают заразить пользователя и его семью коронавирусом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: