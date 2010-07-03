IT-специалисты помогут москвичам распознать мошенников

Отныне жители столицы могут позвонить IT-специалистам из онлайн-сервиса "Чудо техники". На консультации горожанам бесплатно расскажут, как самим справиться с поломкой, сколько стоит ремонт и как распознать мошенников, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Набрать профессионалов по номеру +7 (495) 432-11-00 можно с понедельника по субботу. На звонки отвечают 09:00 до 21:00.
По словам руководителя проекта Олеси Кузьминой, москвичам объяснят, почему важно заботиться о сохранности устройств и о цифровой безопасности. Советы дадут инженеры, за плечами которых не менее пяти лет работы в сервисных центрах.
Платить за консультацию не нужно, однако специалисты могут предложить ремонт с заменой шлейфа и дисплея стоимостью от трех до 10 тысяч рублей.
Отдельное внимание уделят уловкам мошенников, берущих немалые деньги за услуги, без которых можно обойтись.
Проект "Чудо техники" работает с конца 2016 года. Он объединяет легальные сервисные центр, прошедшие проверку и сертификацию. За высокий уровень обслуживания клиентов в 2017-м онлайн-сервис "Чудо техники" получил премию "Права потребителей и качество обслуживания".
Ранее сервис предложил скидку участникам проекта "Активный гражданин". Воспользоваться услугой можно в обмен на накопленные баллы.
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