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11:54

IT-специалисты помогут москвичам распознать мошенников

технологии

11:54

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Отныне жители столицы могут позвонить IT-специалистам из онлайн-сервиса "Чудо техники". На консультации горожанам бесплатно расскажут, как самим справиться с поломкой, сколько стоит ремонт и как распознать мошенников, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Набрать профессионалов по номеру +7 (495) 432-11-00 можно с понедельника по субботу. На звонки отвечают 09:00 до 21:00.

По словам руководителя проекта Олеси Кузьминой, москвичам объяснят, почему важно заботиться о сохранности устройств и о цифровой безопасности. Советы дадут инженеры, за плечами которых не менее пяти лет работы в сервисных центрах.

Платить за консультацию не нужно, однако специалисты могут предложить ремонт с заменой шлейфа и дисплея стоимостью от трех до 10 тысяч рублей.

Отдельное внимание уделят уловкам мошенников, берущих немалые деньги за услуги, без которых можно обойтись.

Проект "Чудо техники" работает с конца 2016 года. Он объединяет легальные сервисные центр, прошедшие проверку и сертификацию. За высокий уровень обслуживания клиентов в 2017-м онлайн-сервис "Чудо техники" получил премию "Права потребителей и качество обслуживания".

Ранее сервис предложил скидку участникам проекта "Активный гражданин". Воспользоваться услугой можно в обмен на накопленные баллы.

технологии

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