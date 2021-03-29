Россияне рассказали, кто должен не допускать мошенничества в Сети

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Фото: depositphotos/yekophotostudio
За последний год с мошенничеством в сфере интернет-покупок столкнулись 11% россиян. Из них 7% понесли финансовые потери, и только 4% смогли вернуть свои деньги. Об этом говорят результаты исследования Аналитического центра НАФИ, передает RT.
Большинство опрошенных считает, что бороться с мошенниками в Сети должны правоохранительные органы. Так ответил 61% респондентов.
11% россиян отмечают, что покупатель должен сам быть внимательным и надеяться в первую очередь на свои силы.
13% и 12% опрошенных убеждены, что противостоять недобросовестным интернет-магазинам должны провайдеры и маркетплейсы.
Аналитики НАФИ подчеркнули, что мошенничество в сфере онлайн-торговли принимает различные формы: от простого обмана с недоставкой товара или неоплатой покупки до фишинга, скама и других приемов социальной инженерии.
Иногда мошенники выдают себя за продавцов или покупателей на известных онлайн-площадках либо же создают сайты-подделки, маскируя их под известные веб-ресурсы.
Ранее сообщалось, что мошенники нашли новый способ обмана россиян с помощью перевода средств на банковскую карту.
Злоумышленники якобы по ошибке начисляют средства человеку, затем звонят ему, убеждают, что ошиблись при вводе реквизитов, и просят перечислить средства по другим реквизитам – на счет лица, которому они изначально предназначались.
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