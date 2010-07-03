Мобильный оператор получил шесть "Оскаров" в абонентском обслуживании

Оператор мобильной связи Tele2 победил в шести номинациях самого престижного профессионального конкурса в индустрии контактных центров в России и странах СНГ "Хрустальная гарнитура".
Компания победила в номинациях "Лучший клиентский опыт в социальных сетях", "Лучшая программа мотивации вовлеченности персонала", "Лучшая команда контроля и оценки качества", "Лучшая практика исходящего взаимодействия с клиентами" и "Эффективные инновации в клиентском обслуживании".
В номинации "Лучший руководитель клиентского сервиса" победила директор по дистанционному сервису Tele2 Елена Юрина.
Кроме того, высокую оценку в номинации "Лучший большой контактный центр" получил центр дистанционной поддержки Tele2 в Иркутске.
Премия "Хрустальная гарнитура" – "Оскар" в сфере абонентского обслуживания. За победу боролись свыше 360 номинантов из более чем 100 компаний России и СНГ. Оператор Tele2 впервые участвовал в премии.
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