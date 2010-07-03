В Сеть утекли чертежи нового iPhone

Портал Slashleaks опубликовал схему корпуса нового iPhone XI. Судя по изображению, новика от Apple получит тройной модуль для основной камеры.

Корпус гаджета будет иметь скругленные края и отверстие для беспроводной зарядки. Официальных данных о внешнем виде смартфона нет, а чертежи могли предназначаться для поставщиков или сборочного цеха.

25 марта американская корпорация Apple представила свои новинки. Обновлена новостная платформа Apple News. Компания также представила платежный сервис Apple Card. Сервис будет включать в себя виртуальную карту Apple, которая предоставляет статистику по расходам в реальном времени и разделяет траты по категориям. Кроме того, компания представила работающий по платной подписке сервис распространения игр Arcade.

Ранее эксперты назвали функции следующего поколения iPhone. Самое ожидаемое изменение – камера с тремя объективами. Телефон сможет существенно расширить зону обзора и улучшить фокус линз. Еще одно изменение – OLED-дисплей, что отразится на глубине цвета и контрастности изображений.

